В Николаеве неизвестные ограбили ювелирный магазин - ФОТО

Злоумышленники похитили пять килограммов золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, преступление произошло в ночь на понедельник.

Бандиты разбили двое стеклянных дверей в помещении супермаркета на проспекте Богоявленском. Воров было четверо и они были в черных масках.

Около двух часов ночи они проникли в помещение и похитили три сейфа с золотыми ювелирными изделиями. Двое охранников супермаркета заметили кражу только в пять часов утра и сообщили в полицию.

Уже на месте происшествия правоохранители установили, что помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в магазин.

Окончательная сумма ущерба устанавливается, изучается видео с камер наблюдения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, двое злоумышленников, переодетые в полицейских украли у женщины слитки золота и украшения на сумму около 300 тысяч евро.