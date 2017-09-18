16:19 18.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге ребенок выпал из окна

В Кривом Роге погиб годовалый ребенок, выпав из окна квартиры на четвертом этаже. Трагедия произошла в одном из домов по улице Содружества.

В Кривом Роге ребенок выпал из окна

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, годовалый малыш играя залез на спинку дивана, который стоял рядом с окном и выпал из окна, в то время как мать вышла из комнаты на кухню за едой для него. От полученных травм при падении ребенок умер на месте.

Женщина сразу же вызвала медицинскую помощь и полицейских, но прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

"Соседи и знакомые характеризуют мать и отца только с положительной стороны – должным образом ухаживали за ребенком, всегда были внимательны и заботливы по отношению к сыну", – добавили в полиции.

Правоохранители напомнили, что за последние несколько месяцев Кривом Роге это уже второй случай, когда маленькие дети, открыв металлопластиковые окна, выпадают из них.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", в среду вечером, 30 августа, в Киеве на проспекте Бажана по неизвестным причинам прямо на ходу загорелась машина.


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