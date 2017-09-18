В аэропорту Одессы задержали пассажира из Армении с чужим паспортом - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, вчера в одесском аэропорту во время оформления пассажиров рейса "Ереван - Одесса" пограничники задержали гражданина Армении.

Отмечается, что в ходе проверки документа у пограничного наряда возникли сомнения относительно принадлежности паспорта гражданину, который прибыл на оформление.

"На самом деле правонарушитель пытался попасть в Украину по чужому паспорту. Его не пропустили через государственную границу Украины и отправили в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним,как сообщалось в "УРА-Информ", ранее злоумышленники, прибыв в столичный аэропорт "Киев", пробовали вывезти за границу двух украинок.