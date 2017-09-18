14:58 18.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Смертельное ДТП на Полтавщине, грузовик смял авто - ФОТО

В Полтавской области Кобеляках около двух часов ночи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и несколько пострадавших.

Смертельное ДТП на Полтавщине, грузовик смял авто - ФОТО

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Полтавской области.

По информации полицейских, столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и грузовик МАН под управлением 46-летнего жителя города Днепр.

Согласно сведениям, в результате аварии погиб 25-летний пассажир ВАЗа, также водитель грузовика и 20-летний пассажир с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Состояние их здоровья врачи расценивают как тяжелое.

На данный момент, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Запорожья  произошла тройная автомобильная авария, три человека пострадали в результате ДТП.


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