Смертельное ДТП на Полтавщине, грузовик смял авто - ФОТО

В Полтавской области Кобеляках около двух часов ночи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибший и несколько пострадавших.
Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Полтавской области.
По информации полицейских, столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и грузовик МАН под управлением 46-летнего жителя города Днепр.
Согласно сведениям, в результате аварии погиб 25-летний пассажир ВАЗа, также водитель грузовика и 20-летний пассажир с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Состояние их здоровья врачи расценивают как тяжелое.
На данный момент, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Запорожья произошла тройная автомобильная авария, три человека пострадали в результате ДТП.