Смертельное ДТП на Полтавщине, грузовик смял авто - ФОТО

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Полтавской области.

По информации полицейских, столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и грузовик МАН под управлением 46-летнего жителя города Днепр.

Согласно сведениям, в результате аварии погиб 25-летний пассажир ВАЗа, также водитель грузовика и 20-летний пассажир с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Состояние их здоровья врачи расценивают как тяжелое.

На данный момент, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Запорожья произошла тройная автомобильная авария, три человека пострадали в результате ДТП.