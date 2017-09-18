Неизвестные обстреляли школу в Донецкой области - ВИДЕО

Снаряды попали в окна, а по школе распространило неизвестное едкое вещество. Инцидент произошел в Покровской общеобразовательной школе Донецкой области.

Как пояснила директор школы №4 Татьяна Кирсанова, в связи и чем были приостановили уроки поскольку, следы от пуль обнаружили на трех окнах, а едкий запах распространился помещения через облитые входные двери. Химикат вызывает слезотечение и спазм органов дыхания. Поэтому, обучение на сегодня решили отменить, - пояснила она, добавив, что

руководители учебного заведения вызвали санитарную службу для дезинфекции помещения и полицию.

В свою очередь правоохранители уже на месте установили, что неизвестные стреляли в окна из травматического оружия. Мы решили эвакуировать детей. К счастью никто из детей не пострадал, родители забрали всех детей , - отчитался начальник Покровского районного управления санитарной службы Александр Воробьев.

Он также пояснил, что судя по запаху и консистенции данного вещества вероятно, могу сказать, что этот препарат фенольной группы креолин. Токсичности он не имеет, но неприятный запах, конечно, есть, - пояснил Воробьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар на базе отдыха.