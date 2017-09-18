На Украину движется разрушительный ураган из Румынии

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, скорость ураганного ветра достигает 100 км/час. При этом большая часть жертв и пострадавших – жители крупного города Тимишоара и его окрестностей.

О приближении шторма к Украине предупредили спасатели ГосЧС.

"Утром 18 сентября в западных областях грозы, сильные ливни, град и шквалы 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Кстати, жителям пострадавшего района не предупредили о стихии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в горных районах Закарпатья пронесс ураган. В результате стихийного бедствия ряд населенных пунктов остались без света. Сильнейший ветер также поломал деревья, которые местами перекрыли автодороги и усложнили движение железнодорожного транспорта.