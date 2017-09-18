10:32 18.09.2017 | Происшествия | Новости
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На Кубани произошла масштабная авария, три человека погибли

В ночь на понедельник, 18 сентября, в Краснодарском крае произошла масштабная авария.

На Кубани произошла масштабная авария, три человека погибли

Тут та трассе столкнулись сразу шесть машина. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли на месте. Еще пятеро были госпитализированы.

Как сообщает региональное управление Министерства внутренних дел России, авария произошла около трех часов ночи на трассе М4 Дон, в районе села Степное. В дорожно-транспортом происшествии погибли двое мужчин и одна женщина, – говорится в сообщении.

В больницы с места ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены еще пятеро человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в воскресенье, 17 сентября, иномарка столкнулась с маршруткой. В результате аварии семь человек получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.


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