На Кубани произошла масштабная авария, три человека погибли

Тут та трассе столкнулись сразу шесть машина. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли на месте. Еще пятеро были госпитализированы.

Как сообщает региональное управление Министерства внутренних дел России, авария произошла около трех часов ночи на трассе М4 Дон, в районе села Степное. В дорожно-транспортом происшествии погибли двое мужчин и одна женщина, – говорится в сообщении.

В больницы с места ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены еще пятеро человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в воскресенье, 17 сентября, иномарка столкнулась с маршруткой. В результате аварии семь человек получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.