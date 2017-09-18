На Донетчине маленький ребенок умер в ванной

Мать ребенка в тот момент отлучилась на кухню. Такие данные распространили в пресс-службе полиции Донетчины. Согласно данным – в день, когда произошла трагедия, мать трехлетнего мальчика сделал сыну ванную, ведь он болел. Затем ребенок попросил пить, мать пошла на кухню, оставив сына одного.

Вскоре из ванной послышался плеск и женщина увидела, что ребенок – без сознания. Мать вызвала "скорую", но реанимационные мероприятия не помогли, ребенок умер.

Как сообщал УРА-Информ, в мае 2017-го года на Харьковщине ребенок утонул в бассейне, который находится в развлекательном комплексе.