11:39 18.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донетчине маленький ребенок умер в ванной

На Донетчине трехлетний мальчик умер в ванной, захлебнувшись.

На Донетчине маленький ребенок умер в ванной

Мать ребенка в тот момент отлучилась на кухню. Такие данные распространили в пресс-службе полиции Донетчины. Согласно данным – в день, когда произошла трагедия, мать трехлетнего мальчика сделал сыну ванную, ведь он болел. Затем ребенок попросил пить, мать пошла на кухню, оставив сына одного.

Вскоре из ванной послышался плеск и женщина увидела, что ребенок – без сознания. Мать вызвала "скорую", но реанимационные мероприятия не помогли, ребенок умер.

Как сообщал УРА-Информ, в мае 2017-го года на Харьковщине ребенок утонул в бассейне, который находится в развлекательном комплексе.


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