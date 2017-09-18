12:56 18.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100173998:roman

Двое неизвестных избили руководителя Харьковского антикоррупционного центра

В Харькове на основателя "Центра противодействия коррупции" Евгения Лисичкина напали двое неизвестных. Об этом передает "МедиаПорт".

Двое неизвестных избили руководителя Харьковского антикоррупционного центра

Согласно информации источника, активист сумел отбиться и вызвать правоохранителей.

Лисичкин уверен, что нападение связано с его профессиональной деятельсностью. 

Он сообщает, что около подъезда его дома стоял подозрительный мужчина с цветами, который первым нанес удар по мне.

Однако Лисичкин успел увернуться и парировать удары, но сзади его по голове пять раз ударил сообщник, после чего активист упал.

Злоумышленники угрожали активисту, что если он "куда-то хоть раз залезет, убьют".

Активист хорошо запомнил лицо нападаших, по которым уже составили фотороботы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестные лица избили депутата от фракции "Самопомич" Харьковского областного совета Дмитрия Булаха.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив