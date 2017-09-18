Двое неизвестных избили руководителя Харьковского антикоррупционного центра

В Харькове на основателя "Центра противодействия коррупции" Евгения Лисичкина напали двое неизвестных. Об этом передает "МедиаПорт".
Согласно информации источника, активист сумел отбиться и вызвать правоохранителей.
Лисичкин уверен, что нападение связано с его профессиональной деятельсностью.
Он сообщает, что около подъезда его дома стоял подозрительный мужчина с цветами, который первым нанес удар по мне.
Однако Лисичкин успел увернуться и парировать удары, но сзади его по голове пять раз ударил сообщник, после чего активист упал.
Злоумышленники угрожали активисту, что если он "куда-то хоть раз залезет, убьют".
Активист хорошо запомнил лицо нападаших, по которым уже составили фотороботы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неизвестные лица избили депутата от фракции "Самопомич" Харьковского областного совета Дмитрия Булаха.