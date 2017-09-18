Дикий кабан покусал украинца

Вчера возле мариупольского пляжа около кафе местные жители обнаружили мертвую тушу кабана. Об этом передает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Согласно информации ведомства, на жителя города Мариуполь 1984 года рождения напал дикий кабан и серьезно покусал.
Мужчина была вовремя предоставлена медицинская помощь и его жизни уже ничего не угрожает.
Госпродпотребслужбы отобрали пробы крови и внутренних органов для экспертизы на наличие опасных заболеваний у животного.
Мертвую тушу кабана сожгли.
Ранее в районе этого пляжа отдыхающие замечали дикое животное.
Недавно в Запорожской области правоохранители поймали лису, которая нападала на людей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее под Киевом бродячие собаки насмерть загрызли участника антитеррористической операции на Донбассе.