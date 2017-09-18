Дикий кабан покусал украинца

Согласно информации ведомства, на жителя города Мариуполь 1984 года рождения напал дикий кабан и серьезно покусал.

Мужчина была вовремя предоставлена медицинская помощь и его жизни уже ничего не угрожает.

Госпродпотребслужбы отобрали пробы крови и внутренних органов для экспертизы на наличие опасных заболеваний у животного.

Мертвую тушу кабана сожгли.

Ранее в районе этого пляжа отдыхающие замечали дикое животное.

Недавно в Запорожской области правоохранители поймали лису, которая нападала на людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее под Киевом бродячие собаки насмерть загрызли участника антитеррористической операции на Донбассе.