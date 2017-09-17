В Турции автобус с туристами сорвался со скалы, погибли четыре человека

При этом высота скалы составляла 50 метров. В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Еще, как минимум, 27 человек пострадали. Как сообщает Haberturk, еще пятерых пассажиров спасатели пытаются освободить из разбитого автобуса.

Сейчас на месте происшествия работает большое количество карет скорой и спасателей.

Авария произошла около 11 часов утра. Туристический мидибус, принадлежащий частной компании вез турецких отдыхающих из Манавгата в Адрасан.

По неизвестным пока причинам водитель потерял управление и сорвался с обрыва.

Напомим, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области в Пустомытах произошло дорожно-транспортного происшествия, в результате чего пострадали два человека. Такие сведения сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.