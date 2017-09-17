Среди пострадавших в аварии в Анталии украинцев нет, - посол

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. По его данным, информация о пострадавших украинцев не поступала.

В настоящее время местные власти устанавливают национальности других пострадавших, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Анталии туристический автобус сорвался с 50-метровой скалы. В результате происшествия, по меньшей мере, четыре человека погибли, 27 человеко пострадавших.

По данным местных СМИ на месте происшествия приехало большое количество карет скорой помощи и спасателей.