20:59 17.09.2017 | Происшествия | Новости
100173941:Polishuk

Среди пострадавших в аварии в Анталии украинцев нет, - посол

Украинцев среди пострадавших лиц в результате аварии, которая произошла в воскресенье утром, 17 сентября, в турецкой южной провинции Анталия нет.

Среди пострадавших в аварии в Анталии украинцев нет, - посол

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. По его данным, информация о пострадавших украинцев не поступала.

В настоящее время местные власти устанавливают национальности других пострадавших, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Анталии туристический автобус сорвался с 50-метровой скалы. В результате происшествия, по меньшей мере, четыре человека погибли, 27 человеко пострадавших.

По данным местных СМИ на месте происшествия приехало большое количество карет скорой помощи и спасателей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив