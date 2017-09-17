21:59 17.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой BMW столкнулось маршруткой, семеро человек пострадали - ФОТО

В Одесской области в воскресенье, 17 сентября, иномарка столкнулась с маршруткой.

Под Одессой BMW столкнулось маршруткой, семеро человек пострадали - ФОТО

В результате аварии семь человек получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщили в областной полиции, микроавтобус Van-hool под управлением 61-летнего водителя двигался в направлении Одессы из Овидиополя. Неожиданно ему на встречу вылетел BMW и врезался транспортное средство.

По предварительным данным, 28-летний водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в турецкой Анталии в воскресенье, 17 сентября, сорвался со скалы туристический автобус. При этом высота скалы составляла 50 метров. В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека.


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