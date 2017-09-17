Под Одессой BMW столкнулось маршруткой, семеро человек пострадали - ФОТО

В результате аварии семь человек получили травмы. Скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщили в областной полиции, микроавтобус Van-hool под управлением 61-летнего водителя двигался в направлении Одессы из Овидиополя. Неожиданно ему на встречу вылетел BMW и врезался транспортное средство.

По предварительным данным, 28-летний водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в турецкой Анталии в воскресенье, 17 сентября, сорвался со скалы туристический автобус. При этом высота скалы составляла 50 метров. В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека.