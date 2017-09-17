07:00 17.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На стройке в Днепропетровской области обнаружено 68 боеприпасов - ФОТО

В сообщении пресс-службы областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что в городе Новомосковск Днепропетровской области был найден предмет, похожий на устаревший боеприпас.

На стройке в Днепропетровской области обнаружено 68 боеприпасов - ФОТО

Отметим, что во время проверки спасатели также обнаружили 68 единиц взрывоопасных предметов.

​​Группа пиротехнических работ ГУ ГСЧС области идентифицировала находку как устаревший артснаряд АС-152 мм.

"При дополнительном обследовании территории всего изъяты и идентифицированы, как современные боеприпасы, в количестве 68 единиц различных типов. Боеприпасы вывезены на подрывную площадку и обеспечена охрана силами сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

На данный момент, найденные боеприпасы уничтожены, также место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в столице работники СБУ недавно выявили  "Гидропарке" тайник с немалым количество боеприпасов.


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