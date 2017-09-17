На стройке в Днепропетровской области обнаружено 68 боеприпасов - ФОТО

В сообщении пресс-службы областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что в городе Новомосковск Днепропетровской области был найден предмет, похожий на устаревший боеприпас.
Отметим, что во время проверки спасатели также обнаружили 68 единиц взрывоопасных предметов.
Группа пиротехнических работ ГУ ГСЧС области идентифицировала находку как устаревший артснаряд АС-152 мм.
"При дополнительном обследовании территории всего изъяты и идентифицированы, как современные боеприпасы, в количестве 68 единиц различных типов. Боеприпасы вывезены на подрывную площадку и обеспечена охрана силами сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
На данный момент, найденные боеприпасы уничтожены, также место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в столице работники СБУ недавно выявили "Гидропарке" тайник с немалым количество боеприпасов.