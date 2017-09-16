13:25 16.09.2017 | Происшествия | Новости
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В США произошли столкновения митингующих с полицией

В американском городе Сент-Луис в ходе столкновений с полицией было арестовано более 13 человек. Об этом передает DW.

В США произошли столкновения митингующих с полицией

Согласно информации ведомства, причиной для столкновений в городе послужил инцидент, вязанный с убийством афроамериканца, торговавшего наркотиками.

Суд оправдал сотрудника полиции, что и привело к массовым выступлениям америкаснких граждан. 

Акции протеста переросли в беспорядки. Митингующие блокировали несколько улиц, разгромили витрины магазинов и ресторанов. 

Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, а также пустить в ход водометы и травматическое оружие.

Участники акции выкрикивали лозунги "расистская полиция", закидывая полицейских камнями. Несколько раз в хож пошло холодное оружие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Нью-Йорке у Trump Tower  митингуют против президента США, обвиняя его в расизме.


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