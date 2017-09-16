В США произошли столкновения митингующих с полицией

В американском городе Сент-Луис в ходе столкновений с полицией было арестовано более 13 человек. Об этом передает DW.
Согласно информации ведомства, причиной для столкновений в городе послужил инцидент, вязанный с убийством афроамериканца, торговавшего наркотиками.
Суд оправдал сотрудника полиции, что и привело к массовым выступлениям америкаснких граждан.
Акции протеста переросли в беспорядки. Митингующие блокировали несколько улиц, разгромили витрины магазинов и ресторанов.
Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, а также пустить в ход водометы и травматическое оружие.
Участники акции выкрикивали лозунги "расистская полиция", закидывая полицейских камнями. Несколько раз в хож пошло холодное оружие.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Нью-Йорке у Trump Tower митингуют против президента США, обвиняя его в расизме.