В США произошли столкновения митингующих с полицией

Согласно информации ведомства, причиной для столкновений в городе послужил инцидент, вязанный с убийством афроамериканца, торговавшего наркотиками.



Суд оправдал сотрудника полиции, что и привело к массовым выступлениям америкаснких граждан.



Акции протеста переросли в беспорядки. Митингующие блокировали несколько улиц, разгромили витрины магазинов и ресторанов.



Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, а также пустить в ход водометы и травматическое оружие.



Участники акции выкрикивали лозунги "расистская полиция", закидывая полицейских камнями. Несколько раз в хож пошло холодное оружие.



Как сообщалось в "УРА-Информ", в Нью-Йорке у Trump Tower митингуют против президента США, обвиняя его в расизме.