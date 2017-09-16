17:15 16.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области СБУ задержала информатора ДНР - ФОТО

Служающие СБУ задержали в Славянском районе Донецкой области информатора террористической организации ДНР.

В Донецкой области СБУ задержала информатора ДНР - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отметим, что злоумышленник дважды в месяц посещал временно оккупированную боевиками Горловку для предоставлении всяческой информации. В частности, информатор ДНР собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил антитеррористической операции вблизи линии разграничения.

Также оперативники выяснили, что передаваемые преступником координаты использовались террористическими группировками для обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В связи с этим нарушитель порядка был задержан по месту жительства. Кроме того, при обыске сотрудники СБУ также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителя н.п. Енакиево, который в рамках своих визитов на подконтрольную Украине территорию собирал данные военного характера, недавно задержали.


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