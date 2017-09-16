На Львовщине в ДТП попала машина скорой - ФОТО

Такие сведения сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Как выяснили правоохранители, водитель автобуса автодора "Автомагистраль" не справились с управлением и допустил наезд на карету "скорой помощи". Такжн сотрудники строгого порядка добавили, что водитель автобуса находился пьяным за рулем, анализ показал 2,0 промилле.

В результате водитель "скорой" и фельдшер были госпитализированые в ближайшие время.

На данный момент полиция устанавливает все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на Окружной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского Prius. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.