15:20 16.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине в ДТП попала машина скорой - ФОТО

Во Львовской области в Пустомытах произошло дорожно-транспортного происшествия, в результате чего пострадали два человека.

На Львовщине в ДТП попала машина скорой - ФОТО

Такие сведения сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Как выяснили правоохранители, водитель автобуса автодора "Автомагистраль" не справились с управлением и допустил наезд на карету "скорой помощи". Такжн сотрудники строгого порядка добавили, что водитель автобуса находился пьяным за рулем, анализ показал 2,0 промилле. 

В результате водитель "скорой" и фельдшер были госпитализированые в ближайшие время.

На данный момент полиция устанавливает все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на Окружной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского Prius. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.


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