20:30 16.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе с начала года погибли 68 мирных граждан, - ОБСЕ

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурул Апакан поведал о погибших и раненных на Донбассе с начала 2017 года. В частности, в результате конфликта погибли 68 гражданских лиц, 315 получили ранения.

На Донбассе с начала года погибли 68 мирных граждан, - ОБСЕ

Об этом говорится на странице ОБСЕ в Facebook.

По словам Апакана, 40% от общего количества жертв составляют пожилые люди. Кроме того, он отметил, что из 31 жертвы среди гражданского населения, которые были вызваны неправильным обращением с взрывными устройствами, более 50% - дети.

Тажке глава ОБСЕ подчеркнул, что в данный момент ни одна из сторон полностью не контролирует ситуацию.

Кстати, в 2016 году в Донецкой и Луганской обла. зафиксировано 442 случая жертв среди гражданского населения: 88 погибших и 354 раненых. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в течение последней недели зафиксировано примерно на 30 процентов больше нарушений ранее оговоренного прекращения огня.


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