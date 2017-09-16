На Донбассе с начала года погибли 68 мирных граждан, - ОБСЕ

Об этом говорится на странице ОБСЕ в Facebook.

По словам Апакана, 40% от общего количества жертв составляют пожилые люди. Кроме того, он отметил, что из 31 жертвы среди гражданского населения, которые были вызваны неправильным обращением с взрывными устройствами, более 50% - дети.

Тажке глава ОБСЕ подчеркнул, что в данный момент ни одна из сторон полностью не контролирует ситуацию.

Кстати, в 2016 году в Донецкой и Луганской обла. зафиксировано 442 случая жертв среди гражданского населения: 88 погибших и 354 раненых.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в течение последней недели зафиксировано примерно на 30 процентов больше нарушений ранее оговоренного прекращения огня.