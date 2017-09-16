14:48 16.09.2017 | Происшествия | Новости
100173895:roman

Лондонская полиция задержала одного подозреваемого во вчерашних терактах

Лондонские правоохранители арестовали одного подозреваемого, которого обвиняют в организации вчерашних взрывах в метро. Об этом передает пресс-служба полиции.

Лондонская полиция задержала одного подозреваемого во вчерашних терактах

Согласно информации ведомства, 18-летний мужчина был арестован полицией Кента в портовой зоне Дувра сегодня утром.

Комиссара полиции Марк Роули города уверен, что взрывное устройство было запущено дистанционно. Роули предупредил, что в течении недели полиции проведет усиленный контроль на лондонских улицах с целью предотвращения драгих террористических инцидентов.

Ответственность зо содеянное взяла на себя запрещенная во многих странах организация "Исламское государство".

Сотрудники полиции и детективы ведут совместное расследование. Роули подозревает, что преступников было несколько.

Информация об жертвах теракта отсутствует.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за взрыва в лондонском метро утром 15 сентября пострадало по меньшей мере 20 человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив