Лондонская полиция задержала одного подозреваемого во вчерашних терактах

Согласно информации ведомства, 18-летний мужчина был арестован полицией Кента в портовой зоне Дувра сегодня утром.

Комиссара полиции Марк Роули города уверен, что взрывное устройство было запущено дистанционно. Роули предупредил, что в течении недели полиции проведет усиленный контроль на лондонских улицах с целью предотвращения драгих террористических инцидентов.

Ответственность зо содеянное взяла на себя запрещенная во многих странах организация "Исламское государство".

Сотрудники полиции и детективы ведут совместное расследование. Роули подозревает, что преступников было несколько.

Информация об жертвах теракта отсутствует.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за взрыва в лондонском метро утром 15 сентября пострадало по меньшей мере 20 человек.