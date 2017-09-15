13:19 15.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Военнослужащий застрелился во Львовской области

Во Львовской области, в Стрыйском районе, на военном складе застрелился военный.

Военнослужащий застрелился во Львовской области

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Согласно его сведениям, трагедия произошла в с. Нежухив, в помещении караула. Позже выяснилось, что военнослужащий по первым признакам следствия, совершил самоубийство путем выстрела из табельного огнестрельного оружия в область груди.

В тот момент, военный находился на службе в карауле по охране складов с горючими веществами.

Кстати, инцидент произошел на бытовом уровне. На данном этапе, расследованием дела занимается полиция и военная прокуратура.

Как сообщает "УРА-Информ",трое неизвестных в масках стреляли в мужчину.


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