Военнослужащий застрелился во Львовской области

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Согласно его сведениям, трагедия произошла в с. Нежухив, в помещении караула. Позже выяснилось, что военнослужащий по первым признакам следствия, совершил самоубийство путем выстрела из табельного огнестрельного оружия в область груди.

В тот момент, военный находился на службе в карауле по охране складов с горючими веществами.

Кстати, инцидент произошел на бытовом уровне. На данном этапе, расследованием дела занимается полиция и военная прокуратура.

Как сообщает "УРА-Информ",трое неизвестных в масках стреляли в мужчину.