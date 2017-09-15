В Запорожье полиция задержала трех налоговиков на взятке - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснилось, за 8 тыс. гривен злоумышленники согласились не предпринимать каких-либо мер, направленных на привлечение его к административной ответственности.

По словам полицейских, указанную сумму они приказали перечислить на банковскую карточку, что и было сделано предпринимателем. Так, после получения денежного перевода оперативники УЗЭ вместе с прокуратурой и СБУ наведались в служебные кабинеты налоговиков с обыском.

В данный момент сотрудники строгого порядка открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

"Окончательная сумма неправомерной выгоды будет установлена ​​в ходе досудебного следствия", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 задержали на взятке преподавателя одного из ВУЗов.