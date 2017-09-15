09:15 15.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Тихом океане произошло землетрясение 5,8 баллов

В акватории Тихого океана в районе Марианских островов в ночь на пятницу, 15 сентября, произошло землетрясение.

В Тихом океане произошло землетрясение 5,8 баллов

Его магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтера. По данным сейсмологов эпицентр подземных толчков находился в 18,5 километров к юго-юго-востоку от южной оконечности острова Агрихан в архипелаге Северные Марианские острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 сентября возле берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8.2 баллов. По последним данным, погибли более 60 человек.

В мексиканском штате Оахака зафиксирована гибель 45 граждан, а также еще трое - погибли в Табаско.


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