В Тихом океане произошло землетрясение 5,8 баллов

Его магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтера. По данным сейсмологов эпицентр подземных толчков находился в 18,5 километров к юго-юго-востоку от южной оконечности острова Агрихан в архипелаге Северные Марианские острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 сентября возле берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8.2 баллов. По последним данным, погибли более 60 человек.

В мексиканском штате Оахака зафиксирована гибель 45 граждан, а также еще трое - погибли в Табаско.