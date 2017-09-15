13:20 15.09.2017 | Происшествия | Новости
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В результате взрыва в метро Лондона пострадало около 20 человек

Из-за взрыва в лондонском метро утром 15 сентября пострадало по меньщей мере 20 человек. Об этом пишет издание Mirror.

В результате взрыва в метро Лондона пострадало около 20 человек

По информации ведомства, большинство пострадавших были люди, которым обожгло лица.

В то же время очевидцы происшествия уверяют, что звук был похож на то, как взрывается жестянка с дезодорантом под давлением.

К слову, правоохранительные органы Лондона, скорая и пожарные подтвердили, что инцидент рассматривается как террористическая атака. 

В данынй момент медики продолжают забирать пострадавших из зоны риска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  метрополитене в Лондоне на станции "Парсонс Грин" произошел сильнейший взрыв, в результате чего несколько человек получили многочисленные травмы.


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