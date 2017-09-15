В результате взрыва в метро Лондона пострадало около 20 человек

По информации ведомства, большинство пострадавших были люди, которым обожгло лица.

В то же время очевидцы происшествия уверяют, что звук был похож на то, как взрывается жестянка с дезодорантом под давлением.

К слову, правоохранительные органы Лондона, скорая и пожарные подтвердили, что инцидент рассматривается как террористическая атака.

В данынй момент медики продолжают забирать пострадавших из зоны риска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в метрополитене в Лондоне на станции "Парсонс Грин" произошел сильнейший взрыв, в результате чего несколько человек получили многочисленные травмы.