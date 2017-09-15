15:23 15.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве в помещении Авиационного университета нашли предметы, напоминающие ручные гранаты

В помещении Национального авиационного университета в Киеве, нашли сумку с предметами, которые напоминают ручные гранаты.

В Киеве в помещении Авиационного университета нашли предметы, напоминающие ручные гранаты

Об этом сообщила начальник сектора связей в Киеве Светлана Водолага.

По ее сведениях, сейчас нельзя сказать, муляж это или настоящие гранаты.

К слову, ГСЧС заявили, что пока не могут сказать, настоящими ли являются гранаты, найденные в НАУ.

Также, в столичном управлении ГСЧС отметили, что проверка найденных вещей осуществляют сотрудники Национальной полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Киеве задержан сотрудник полиции в аэропорту "Жуляны", полицейский попала на взятке в семь тысяч долларов. 


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