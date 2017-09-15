В Харькове автомобиль влетел в электроопору, погибли три иностранца - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает местное издание 057 со ссылкой на патрульную полицию города.

Как отмечается, ДТП произошло около полуночи на проспекте Гагарина.

"Автомобиль Mercedes Benz на большой скорости врезался в электроопору", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в машине было трое граждан Иордании. Так, один студент медицинского университета, учился на четвертом курсе на стоматолога, двое других - студенты ХНУРЭ (Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Также сотрудники строго порядка подчеркнули, что после дорожно-транспортного происшествия машина была сильно раскурочена, что даже не было видно номеров.

К слову, водитель и два пассажира - погибли на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на Окружной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского Prius. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал.