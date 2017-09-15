В Харькове автомобиль влетел в электроопору, погибли три иностранца - ФОТО, ВИДЕО
В Харькове случилась серьезная авария, в результате которой погибли три иностранных студента из Иордании.
Об этом сообщает местное издание 057 со ссылкой на патрульную полицию города.
Как отмечается, ДТП произошло около полуночи на проспекте Гагарина.
"Автомобиль Mercedes Benz на большой скорости врезался в электроопору", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, в машине было трое граждан Иордании. Так, один студент медицинского университета, учился на четвертом курсе на стоматолога, двое других - студенты ХНУРЭ (Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Также сотрудники строго порядка подчеркнули, что после дорожно-транспортного происшествия машина была сильно раскурочена, что даже не было видно номеров.
К слову, водитель и два пассажира - погибли на месте происшествия.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.