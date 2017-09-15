В Днепре столкнулись две маршрутки, шесть пассажиров получили травмы - ФОТО

В результате аварии шесть пассажиров получили травмы различной степени. Среди пострадавших есть десятилетний ребенок. Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе перекрестка улицы Космической и Запорожского шоссе.

По словам правоохранителей, около девяти часов утра микроавтобус №101 высаживал пассажиров в непредусмотренном месте. Водитель 124-й маршрутки пытался его обогнать, но не справился с ситуацией. В итоге его машина врезалась впереди стоящий микроавтобус. Скорая помощь увезла всех травмированных в больницу.

Полиция сейчас устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области в среду поздно вечером, 13 сентября, столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу попали три человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, авария произошла на автодороге "Козельщина - Подгоровка".