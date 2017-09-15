13:47 15.09.2017 | Происшествия | Новости
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Посольство Украины проверяет нет ли сред пострадавших в Лондоне украинцев

В настоящее время посольство Украины в Лондоне проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва в метро.

Посольство Украины проверяет нет ли сред пострадавших в Лондоне украинцев

Как сказано в сообщении, опубликованном в Twitter, полиция Лондона работает на месте взрыва на станции "Парсонс Грин". Тут также находятся сотрудники посольства, которые проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших.

Напомним, взрыв в лондонском метро произошел раньше 15 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, полиция нашла вторую бомбу на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, где в пятницу, 15 сентября, сработало взрывное устройство. В настоящий момент саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.

Вместе с тем полиция Лондона расследует взрыв в метро на станции Парсонс-Грин как теракт. По последним данным, не менее 20 человек пострадали при взрыве. Пассажиры метро получили ожоги и травмы.

Полиция также подозревает, что причиной взрыва стала бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как "довольно бесхитростную".


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