Посольство Украины проверяет нет ли сред пострадавших в Лондоне украинцев

Как сказано в сообщении, опубликованном в Twitter, полиция Лондона работает на месте взрыва на станции "Парсонс Грин". Тут также находятся сотрудники посольства, которые проверяет наличие граждан Украины среди пострадавших.

Напомним, взрыв в лондонском метро произошел раньше 15 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, полиция нашла вторую бомбу на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, где в пятницу, 15 сентября, сработало взрывное устройство. В настоящий момент саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.

Вместе с тем полиция Лондона расследует взрыв в метро на станции Парсонс-Грин как теракт. По последним данным, не менее 20 человек пострадали при взрыве. Пассажиры метро получили ожоги и травмы.

Полиция также подозревает, что причиной взрыва стала бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как "довольно бесхитростную".