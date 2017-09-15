От отравления грибами на Волыни умер 13-летний мальчик

Об этом сообщил заместитель главного врача Волынского областного детского территориального медицинского объединения Игорь Дородных.

По его словам, тринадцатого сентября в ВОДТМО из Ковельской центральной райбольницы в очень тяжелом состоянии были переведены четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет, связанные родственными узами.

"По рассказам детей, он собрал грибы около дома, пожарил на костре, сам поел и накормил ими своих родных и двоюродных братьев и сестер», - рассказал медик.

Сообщается, что мальчик их всех угостил грибами, судя по анамнезу, бледными поганками.

В таком случае, состояние троих детей сейчас тяжелое, но стабильное. Также, все они получают интенсивную терапию в отделении анестезиологии и реанимации больницы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",из лагеря для детей на Львовщине одиннадцать граждан, среди которых – девятеро детей – были доставлены в местную больницу.