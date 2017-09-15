На Одесчине пограничники обнаружили и изъяли арсенал оружия - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда. Так, рамках совместных мероприятий правоохранители с помощью служебной собаки у жителя села Николаевка обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия.

В часности, мужчина хранил у себя дома пистолет травматического действия, подствольную гранату и около 300 патронов калибра 12,7 мм и 7,62 мм.

По словам оперативников, нарушитель порядка в данный момент задержан. Кроме того, против него открыто уголовное производство, предусмотренного ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пожилая женщина обнаружила арсенал боеприпасов во время уборки в квартире. Оказалось, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО и привез боеприпасы домой именно оттуда.