Грузовик столкнулся с поездом в Харьковской области - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, передает УНН.

По сведениям полицейских, в результате столкновения потерпели два пассажира поезда - 32-х и 44-летние мужчины. Таким образом, они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Кроме того, в результате ДТП повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",в столице водитель, убегая от полиции, устроил массовое ДТП.