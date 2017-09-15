12:19 15.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Грузовик столкнулся с поездом в Харьковской области - ФОТО

В Харьковской области транспортное средство "КАМАЗ" столкнулся с пригородным скорым пассажирским поездом сообщением "Купянск-Узловой - Волчанск".

Грузовик столкнулся с поездом в Харьковской области - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, передает УНН.

По сведениям полицейских, в результате столкновения потерпели два пассажира поезда - 32-х и 44-летние мужчины. Таким образом, они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Кроме того, в результате ДТП повреждено железнодорожное полотно длиной 300 м, из-за чего было прекращено движение железнодорожного транспорта.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ",в столице водитель, убегая от полиции, устроил массовое ДТП.


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