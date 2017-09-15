14:24 15.09.2017 | Происшествия | Новости
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Двойной теракт в Ираке

В Ираке в городе Насирия произошло два смертельных подрыва. В результате погибло 84 человека и еще 93 получили тяжелые травмы. Об этом передает AFP.

Двойной теракт в Ираке

По информации ведомства, ответственность на себя взяла запрещенная организация "Исламское государство".

Сообщается, что теракт совершили два террориста-смертника в двух районах на юге города.

Более ста человек сейчас находятся в критическом состоянии.

Атака смертников была нацелена конкретную цель, а именно на дорогу используемую шиитскими паломниками из Ирана и южного Ирака, чтобы отправиться дальше в северные города Наджаф и Кербела.

Ранее боевики провели атаку на полицейский участок на шоссе по дорогу в Насирию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" в окрестностях Тель-Афара.


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