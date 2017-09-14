13:22 14.09.2017 | Происшествия | Новости
100173737:roman

В Таиланде произошел очередной теракт

На юге Таиланда  в городе Яла прогремело два взрыва. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Таиланде произошел очередной теракт

Согласно информации ведомства, произошло два взрыва, подготовленных мусульманскими террористическими группировками. Правда ответственность за содеянное на себя никто не взял.

В результате первого взрыва пострадало 15 человек, а вот после детонации второй бомбы погиб один военный. Более 20 солдат и гражданских получили осколочные травмы.

Представитель региональных сил безопасности уверяет, что это не первый случай теракта в этом регионе.

Начиная с 2004 года в Яле от взрывов и террористической деятельности боевиков пострадало или погибло 6,5 тыс человек.

Власти страны предпринимают все попытки ликвидации таких группировок, однако количество терактов существенно не падает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке полиция Малайзии полиция разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив