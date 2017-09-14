В Таиланде произошел очередной теракт

Согласно информации ведомства, произошло два взрыва, подготовленных мусульманскими террористическими группировками. Правда ответственность за содеянное на себя никто не взял.

В результате первого взрыва пострадало 15 человек, а вот после детонации второй бомбы погиб один военный. Более 20 солдат и гражданских получили осколочные травмы.

Представитель региональных сил безопасности уверяет, что это не первый случай теракта в этом регионе.

Начиная с 2004 года в Яле от взрывов и террористической деятельности боевиков пострадало или погибло 6,5 тыс человек.

Власти страны предпринимают все попытки ликвидации таких группировок, однако количество терактов существенно не падает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке полиция Малайзии полиция разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".