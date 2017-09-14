В Таиланде произошел очередной теракт

На юге Таиланда в городе Яла прогремело два взрыва. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Согласно информации ведомства, произошло два взрыва, подготовленных мусульманскими террористическими группировками. Правда ответственность за содеянное на себя никто не взял.
В результате первого взрыва пострадало 15 человек, а вот после детонации второй бомбы погиб один военный. Более 20 солдат и гражданских получили осколочные травмы.
Представитель региональных сил безопасности уверяет, что это не первый случай теракта в этом регионе.
Начиная с 2004 года в Яле от взрывов и террористической деятельности боевиков пострадало или погибло 6,5 тыс человек.
Власти страны предпринимают все попытки ликвидации таких группировок, однако количество терактов существенно не падает.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке полиция Малайзии полиция разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".