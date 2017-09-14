В Таджикистане президентский вертолет случайно убил директора аэропорта

Он погиб из-за порыва ветра от лопастей вертолета. Как сообщают местные СМИ, нелепая трагедия произошла под конец поездки главы государства в село Яхчи Сор Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области.

Начальник аэропорта был среди чиновников, которые встречали и сопровождали главу государства во время его поездки в Дарвазский район. Когда вертолет президента завел свои лопасти, ветер от них снес Максудшоев, а тот упал и ударился головой о камни.

Скорая помощь увезла его в больницу, однако по дороге в Дарвазскую районную больницу пострадавший скончался. Местные власти назвали гибель Максудшоева нелепой случайностью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 25 августа, вертолет вооруженных сил США Black Hawk разбился возле берегов Йемена. В результате крушения пострадали несколько человек.