16:15 14.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Париже псевдо-полицейские украли у женщины золотые слитки

Двое злоумышленников, переодетые в полицейских украли у женщины слитки золота и украшения на сумму около 300 тысяч евро.

В Париже псевдо-полицейские украли у женщины золотые слитки

Об этом сообщает издательство  LA PARISIENNE.

Сообщается, что инцидент состоялся около пяти часов вечера. Двое мужчин, изображая полицейских вошли в дом к женщине, рассказывая, что занимаются расследованием ограблений.

Предполагается, что у них, были ложные повязки и псевдо-полицейские удостоверения.

Отмечается, что им удалось получить ключи от сейфа и украсть 10 золотых слитков, а также драгоценности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",действующего сенатора Жан-Винсена Пласэ ограбили и избили налетчики.


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