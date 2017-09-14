В Париже псевдо-полицейские украли у женщины золотые слитки

Об этом сообщает издательство LA PARISIENNE.

Сообщается, что инцидент состоялся около пяти часов вечера. Двое мужчин, изображая полицейских вошли в дом к женщине, рассказывая, что занимаются расследованием ограблений.

Предполагается, что у них, были ложные повязки и псевдо-полицейские удостоверения.

Отмечается, что им удалось получить ключи от сейфа и украсть 10 золотых слитков, а также драгоценности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",действующего сенатора Жан-Винсена Пласэ ограбили и избили налетчики.