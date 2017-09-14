В Одессе прогремел сильный взрыв, есть раненые - ФОТО

В Одессе сегодня ночью на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната, в результате чего пострадали несколькоко человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции на Facebook.
Как выяснили правоохранительные органы, между группой мужчин произошел конфликт. В часности, один из них достал предмет, похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел сильнейший взрыв.
В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Кроме того, с места события изъято чеке от гранаты и осколки.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области во дворе частного дома прогремел взрыв. Полиция предполагает, что тут взорвалась граната. К счастью, никто из людей не пострадал.