09:19 14.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе прогремел сильный взрыв, есть раненые - ФОТО

В Одессе сегодня ночью на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната, в результате чего пострадали несколькоко человек.

В Одессе прогремел сильный взрыв, есть раненые - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции на Facebook.

Как выяснили правоохранительные органы, между группой мужчин произошел конфликт.  В часности, один из них достал предмет, похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел сильнейший  взрыв.

В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Кроме того, с места события изъято чеке от гранаты и осколки.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области во дворе частного дома прогремел взрыв. Полиция предполагает, что тут взорвалась граната. К счастью, никто из людей не пострадал. 


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