В Николаеве трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Такая информация поступила от отдела коммуникации николаевской полиции. Вскоре на место событий прибыли врачи, а также работники оперативной группы из Ингульского отделения полиции. Выпавший из окна мальчик на данный момент - в тяжелом состоянии в больнице, ему предоставляют медицинскую помощь – подчеркнули в полиции.

Выяснилось, что мать этого ребенка оставила его под присмотром семилетней сестры – сама же отправилась по делам. Девочка отвлеклась, и в этот момент брат выпал из окна. Про инцидент сообщили соседи.

Как сообщал УРА-Информ, в августе трехлетний ребенок в Киеве выпал из окна.