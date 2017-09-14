12:55 14.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве неизвестные сожгли машину директора автовокзала - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на четверг, 14 сентября, в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль директора автовокзала Александра Поганюка.

В Николаеве неизвестные сожгли машину директора автовокзала - ФОТО, ВИДЕО

Машину облили чем-то горючим, а затем подожгли. Как сообщает пресс-секретарь Ассоциация работников транспортной отрасли и инфраструктуры Наталья Алексеева, в городе поджог связывают с прошлогодними событиями, когда были сожжены семь автобусов одного из перевозчиков.

Тогда Николаевский автовокзал начал разрабатывать программу льготных перевозок населения и даже запустил работу автобусов. Именно тогда начали поступать так сказать "предупреждения", а поскольку запугать не удалось, то решили таким путем воздействовать, - пояснила она.

Алексеева также добавила, что сейчас перевозки по льготным тарифам на маршрутах возобновлены, и сегодняшний поджог – то ли предупреждение, то ли месть.

Напомним, как сообщал УРА-информ, в Ужгороде неизвестные лица подожгли автомобиль Mercedes-Benz. Машина принадлежала оперативнику управления защиты экономики, полковнику полиции. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал.


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