В Малайзии горела школа, погибли 25 человек

В результате инцидента, по предварительным данным, погибли по меньшей мере 25 человек. Как сообщает газета The Star, среди погибших - ученики и учителя образовательного учреждения.

В основном это дети из мусульманских семей. Сейчас спасательная операция на месте возгорания продолжается.

По данным спасательной службы, пожарные получили сообщение о возгорании около пяти часов утра по киевскому времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области неизвестные подожгли школу. Происшествия произошло ночью. По предварительным данным, неизвестные разбили окно в одном из классов на первом этаже, бросили в помещение две пластмассовые канистры с неизвестным веществом и подожженную тряпку.