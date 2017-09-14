В Ираке прогремел взрыв, погибли 60 человек

Тут террористы-смертникы и вооруженные боевики напали на ресторан и полицейский контрольно-пропускной пункт, расположенный на автомагистрали около южного иракского города Насирия. В результате теракта погибли 60 человек.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидентов около 80 человектакже были ранены. По данным полиции число погибших в результате обстрела и взрывов бомб может быть и большим, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.

В полиции также рассказали, что один из нападавших взорвал свой жилет со взрывчаткой прямо в ресторане. Еще трое или четверо боевиков открыли огонь по людям внутри.

В городских больницах сообщили, что среди убитых есть четыре гражданина Ирана.

На данный момент ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность, однако нападение произошло на иракские силы, борющимися за то, чтобы победить боевиков в районах, находящихся под контролем боевиков "Исламского государства".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Таиланда в городе Яла прогремело два взрыва, подготовленных мусульманскими террористическими группировками. Правда ответственность за содеянное на себя никто не взял. В результате первого взрыва пострадало 15 человек, а вот после детонации второй бомбы погиб один военный. Более 20 солдат и гражданских получили осколочные травмы.