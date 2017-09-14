В Индии перевернулась лодка с пассажирами, десятки погибших - ФОТО

Об этом сообщает местное агентство ANI UP.

Как отмечается, несчастный случай произошел на реке Ямуна. При этом спасатели выяснили, что переполненная людьми лодка направлялась в сторону города Харьяна.

"В результате крушения погибли не менее 19 человек", - говорится в сообщении. Тем не менее вытащить из воды удалось 12 пассажиров, однако какая судьба остальных 30 пассажиров пока неизвестно.

В настоящее время экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США разбился военный вертолет, пять человек пропали без вести. Сейчас в спасательной операции используются самолет, два вертолета и несколько лодок.