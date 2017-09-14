В Индии перевернулась лодка с пассажирами, десятки погибших - ФОТО

В индийском штате Уттар-Прадеш неожиданно перевернулась лодка, которая перевозила по меньшей мере 60 пассажиров. Так, во время крушения погибло как минимум 19 человек.
Об этом сообщает местное агентство ANI UP.
Как отмечается, несчастный случай произошел на реке Ямуна. При этом спасатели выяснили, что переполненная людьми лодка направлялась в сторону города Харьяна.
"В результате крушения погибли не менее 19 человек", - говорится в сообщении. Тем не менее вытащить из воды удалось 12 пассажиров, однако какая судьба остальных 30 пассажиров пока неизвестно.
В настоящее время экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США разбился военный вертолет, пять человек пропали без вести. Сейчас в спасательной операции используются самолет, два вертолета и несколько лодок.