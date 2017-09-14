В Германии в результате шторма "Себастьян" погибли три человека

Об этом сообщает метеорологическая служба DWD.

По данным немецкой службы, скорость ветра в районе в северной части горного хребта Гарц, выросла до 150 км/ч.

Как сообщают спасательные службы, три человека погибли в результате шторма.

Отмечается, что падающие деревья ,вызвали задержки поездов на западе Северного Рейн-Вестфалия, ветер нанес значительный ущерб автомобилям и зданиям.

По информации метеорологов, ожидается, что шторм продолжится ночью. В таком случае, местные власти предупреждают жителей, оставаться дома, пока экстренные службы пытаются очистить дороги от веток и наладить электроснабжение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",на китайский мегаполис скорее всего обрушится тропический шторм.