В Германии в результате шторма "Себастьян" погибли три человека

В результате шторма "Себастьян", прошедшего в среду северными и западными регионами страны, погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщает метеорологическая служба DWD.
По данным немецкой службы, скорость ветра в районе в северной части горного хребта Гарц, выросла до 150 км/ч.
Как сообщают спасательные службы, три человека погибли в результате шторма.
Отмечается, что падающие деревья ,вызвали задержки поездов на западе Северного Рейн-Вестфалия, ветер нанес значительный ущерб автомобилям и зданиям.
По информации метеорологов, ожидается, что шторм продолжится ночью. В таком случае, местные власти предупреждают жителей, оставаться дома, пока экстренные службы пытаются очистить дороги от веток и наладить электроснабжение.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",на китайский мегаполис скорее всего обрушится тропический шторм.