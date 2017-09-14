13:50 14.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100173745:test

Полиция открыла дело по гибели мужчины в шахте на Волыни

Правоохранительные органы Волынской области открыли уголовное производство по факту гибели мужчины на шахте.

Полиция открыла дело по гибели мужчины в шахте на Волыни

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как установили правоохранители, на территории недействующей шахты в селе Грибовица Иваничевского района проводятся работы по ликвидации хозяйственных и административных помещений.

Во время обхода территории произошел обвал комплекса поверхности шахты, в результате чего погиб 38-летний работник предприятия, который проводил работы по ликвидации сооружений.

Сейчас по данному факту следователи начали уголовное производство. Санкция статьи, в частности, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Кром того, досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в оккупированной Макеевке на шахте произошла авария.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив