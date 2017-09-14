Полицейские задержали двух мужчин, которые грабили машины в Виннице

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Винницкой области.

По словам полицейских, подозреваемые лица были замечены оперативниками в Виннице на улице Коцюбинского во время совершения очередной кражи из иномарки. Увидев полицейских, воры побежали, после чего сели в автомобиль "ВАЗ Приора" белого цвета и уехали с места преступления.

"Информация о злоумышленниках и их автомобиле была передана всем экипажам патрульной полиции", - отмечается в сообщении.

Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление, поэтому полицейским пришлось применить физическую силу и спецсредства.

Также, оба преступника ранее судимы за совершение кражи. Предварительно установлено, что в Виннице правонарушители совершили кражи из двух машин. В таком случае, правонарушителей проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других областей.

Отмечается, что за такие преступления правонарушителям грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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