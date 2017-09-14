На Волыни из-за обвала шахты погиб человек

Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, трагический инцидент произошел в с. Грибовица Иваничевского района Волынской области. Так, спуся некоторые время на место ЧП отправилось дежурное отопление ДПРЧ-5 г. Нововолынск и ДПРЧ-18 пгт Березовка Управление ГСЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что действительно под железобетонными обломками сооружения был обнаружен труп человека.

"Пострадавший был изъят из-под разрушенных конструкций с помощью аварийно-спасательного инструмента около 22:00", - говорится в сообщении.

В данный момент обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Макеевка, который находится на временно подконтрольной так называемой "Донецкой народной республике" произошла авария. Тут в результате нештатной ситуации на шахте "Горизонт" затопило выработку. В результате инцидента погибли не менее двух горняков.