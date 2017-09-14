11:15 14.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине столкнулись две легковушки, три человека пострадали - ФОТО

В Полтавской области в среду поздно вечером, 13 сентября, столкнулись два автомобиля.

На Полтавщине столкнулись две легковушки, три человека пострадали - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу попали три человека. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, авария произошла на автодороге "Козельщина - Подгоровка".

Прибывшая на место ДТП полиция установила, что 66-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen", за рулем которого находился 28-летнего жителя Козельщины. После столкновения скорая помощь увезла в больницу водителя и 74-летнюю пассажирку "ВАЗ". Пострадал также водитель иномарка.

Правоохранители открыли уголовно едело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Санкция этой статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Татаров-Каменец-Подольский водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку. Водитель погиб на месте происшествия.


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