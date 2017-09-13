В Житомирской области из-за непогоды обесточены  населенные пункты

Через ночную грозу с 12 на 13 сентября без света остались 14 населенных пунктов в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
По информации ведомства, без света остались жители в Барановском, Бердичевском, Лугинском и Новоград-Волынском районах.
Как сообщили сотрудники ГСЧС, в результате неблагоприятных погодных условий произошло срабатывания систем защиты линий электропередач. Таким образом, это и послужило основной причиной отсутствия света в четырех районах области.
Кроме того, на территории области отключена 81 трансформаторная подстанция. На данный момент к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Украине из-за непогоды без света остались 167 населенных пунктов.