12:20 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области из-за непогоды обесточены  населенные пункты

Через ночную грозу с 12 на 13 сентября без света остались 14 населенных пунктов в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

В Житомирской области из-за непогоды обесточены  населенные пункты

По информации ведомства, без света остались жители в Барановском, Бердичевском, Лугинском и Новоград-Волынском районах.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, в результате неблагоприятных погодных условий произошло срабатывания систем защиты линий электропередач. Таким образом, это и послужило основной причиной отсутствия света в четырех районах области.

Кроме того, на территории области отключена 81 трансформаторная подстанция. На данный момент к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Украине из-за непогоды без света остались 167 населенных пунктов.


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