В Винницкой области произошло ДТП, есть погибшие - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

Как отмечается, авария произошла около 20:00 на автодороге Белая Церковь-Каменец близ села Екатериновка.

"28-летний водитель автомобиля "Шкода Фелиция" не справился с управлением, после чего допустил столкновение с мотоблоком "Зубр", который двигался в попутном направлении", - отметили сотрудники полиции.

К сожалению, во время аварии погибли двое пассажиров мотоблока - 61-летний мужчина и 56-летняя женщина. А вот водитель мотоблока в тяжелом состоянии доставлен в Козятинскую центральной больницы.

В свою очередь водитель легковушки не пострадал.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Гагарина автомобиль Audi снес около 30 метров ограждения, а затем несколько раз перевернулся. Водитель иномарки вылетел через люк, а его машина налетела на него.