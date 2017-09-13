В Виннице град размером с грецкий орех устелил землю - ВИДЕО

Соответствующие видео можно посмотреть на канале YouTube, которое опубликовали местные жители.

Отметим, что погодная стихия особо свирепствовала в стороне Хмельницкого шоссе.

При этом жители города сообщают, что град местами был размером с орех. А вот в центре города прошел лишь небольшой дождь.

"Грaдины падали на деревья и машины. У автомобилей постоянно срабатывала сигнализация", - сообщают очевидцы непогоды.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Крыму прошел сильнейший град. Стихийное бедствие накрыло Белогорск и Белогорский район. Как сообщают местные жители социальной сети града выпало очень много. При этом некоторые градины достигали размера мячика для настольного тенниса.