09:45 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице град размером с грецкий орех устелил землю - ВИДЕО

Вчера вечером 12 сентября в Виннице бушевала непогода. В часности, в нескольких микрорaйонaх города выпал огромный град, после чего пошел сильный ливень.

В Виннице град размером с грецкий орех устелил землю - ВИДЕО

Соответствующие видео можно посмотреть на канале YouTube, которое опубликовали местные жители.

Отметим, что погодная стихия особо свирепствовала в стороне Хмельницкого шоссе.

При этом жители города сообщают, что град местами был размером с орех. А вот в центре города прошел лишь небольшой дождь.

"Грaдины падали на деревья и машины. У автомобилей постоянно срабатывала сигнализация", - сообщают очевидцы непогоды.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Крыму прошел сильнейший град. Стихийное бедствие накрыло Белогорск и Белогорский район. Как сообщают местные жители социальной сети града выпало очень много. При этом некоторые градины достигали размера мячика для настольного тенниса.


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