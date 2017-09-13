15:59 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумах пенсионерка обнаружила арсенал боеприпасов

Пожилая женщина обнаружила арсенал боеприпасов во время уборки в квартире.

В Сумах пенсионерка обнаружила арсенал боеприпасов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области на своей странице в соцсети Facebook.

Как выяснили правоохранители, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа. В часности, когда она убирала в доме, то наткнулась на опасную находку. 

Оказалось,что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО и привез боеприпасы домой именно оттуда. 

После находки женщина вместе с братом принесла все найденные в полицию. В общем полицейские насчитали более 350 единиц боеприпасов, в том числе два снаряда, выстрел к гранатомету и несколько мешочков пороха.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",на Сумщине правоохранители разоблачили группу "телефонных пиратов".


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