В Сумах пенсионерка обнаружила арсенал боеприпасов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области на своей странице в соцсети Facebook.

Как выяснили правоохранители, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа. В часности, когда она убирала в доме, то наткнулась на опасную находку.

Оказалось,что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО и привез боеприпасы домой именно оттуда.

После находки женщина вместе с братом принесла все найденные в полицию. В общем полицейские насчитали более 350 единиц боеприпасов, в том числе два снаряда, выстрел к гранатомету и несколько мешочков пороха.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",на Сумщине правоохранители разоблачили группу "телефонных пиратов".