В Одесской области подожгли мемориал воинам АТО и Героям Небесной сотни

Об этом сообщает информагентство "Трасса Е-95".

Городские власти назвали произошедшее дерзким актом политического вандализма. Мемориал расположен в самом центре города. Злоумышленники заранее вытащили и подожгли резиновые шины, которые были расположены за стендом.

Отмечается, что это уже не первое надругательство над мемориалом. Ранее его обливали краской, вандалов так и не нашли.

Представители местной ячейки "Автомайдана" пообещали наказать злоумышленников и объявили вознаграждение за информацию о случившемся и лицах, причастных к этому.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одесской области ликвидировали большой пожар.