16:20 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области подожгли мемориал воинам АТО и Героям Небесной сотни

В райцентре Ананьев, неизвестные в ночь на 13 сентября подожгли стенд мемориала воинам АТО и героям Небесной сотни. 

В Одесской области подожгли мемориал воинам АТО и Героям Небесной сотни

Об этом сообщает информагентство "Трасса Е-95".

Городские власти назвали произошедшее дерзким актом политического вандализма. Мемориал расположен в самом центре города. Злоумышленники заранее вытащили и подожгли резиновые шины, которые были расположены за стендом.

Отмечается, что это уже не первое надругательство над мемориалом. Ранее его обливали краской, вандалов так и не нашли.

Представители местной ячейки "Автомайдана" пообещали наказать злоумышленников и объявили вознаграждение за информацию о случившемся и лицах, причастных к этому.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одесской области ликвидировали большой пожар.


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